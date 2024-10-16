Mash: экс-белорусский спецназовец не признает вину в подрыве автомобиля москвича

Экс-сотрудник белорусского спецназа Виталий С. отказался признавать вину во взрыве машины бывшего партнера по бизнесу Виктора М. Потерпевший отметил, что знает подозреваемого около 15 лет, сообщает Mash .

Виктор М. отметил, что они вместе с Виталием занимаются бизнесом. Мужчину уже допрашивают.

Открыто уголовное дело. Продолжают проводить следственные мероприятия.

Утром 15 октября на капоте автомобиля ресторатора Виктора М. на Профсоюзной улице в Москве сдетонировало устройство. Мужчина и его шестилетний сын получили ранения. Виталия С. спецназ задержал вечером в тот же день в квартире в Бибиреве.