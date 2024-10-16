Mash: экс-белорусский спецназовец не признает вину в подрыве автомобиля москвича
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Экс-сотрудник белорусского спецназа Виталий С. отказался признавать вину во взрыве машины бывшего партнера по бизнесу Виктора М. Потерпевший отметил, что знает подозреваемого около 15 лет, сообщает Mash.
Виктор М. отметил, что они вместе с Виталием занимаются бизнесом. Мужчину уже допрашивают.
Открыто уголовное дело. Продолжают проводить следственные мероприятия.
Утром 15 октября на капоте автомобиля ресторатора Виктора М. на Профсоюзной улице в Москве сдетонировало устройство. Мужчина и его шестилетний сын получили ранения. Виталия С. спецназ задержал вечером в тот же день в квартире в Бибиреве.