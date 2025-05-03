Mash: Chevrolet Camaro тульского депутата стал виновником смертельного ДТП

Женщина погибла в результате ДТП, в котором столкнулись Chevrolet Camaro, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes на проспекте Ленина в Туле, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

Как сообщает Mash, Chevrolet Camaro депутата от КПРФ Дмитрия Дубовенко оказалась виновником смертельной аварии.

Отмечается, что водитель Camaro выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате столкнулись четыре машины: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro. В результате аварии погибла пассажирка Camry.

Ранее в садоводческом массиве «Северная Самарка» в Ленинградской области каршеринговая машина Soller Atlant врезалась в 12-летнего подростка на квадроцикле Wels Evo.M.