Маршрутка влетела в столб в Балашихе. Есть пострадавшие

Маршрутное такси врезалось в столб на шоссе Энтузиастов в Подмосковье

На шоссе Энтузиастов в Балашихе произошло серьезное ДТП. Маршрутное такси №125к врезалось в фонарный столб, сообщает «Осторожно, Москва» .

Авария произошла около литейно-механического завода. В Сети появились фото с места происшествия. На них видно, что передняя часть транспортного средства сильно повреждена — замят капот, отвалился бампер, разбиты фары и лобовое стекло.

Рядом с маршруткой сидит человек, его лицо в крови, кто он — неизвестно. По предварительным данным местных пабликов, в ДТП есть пострадавшие, однако сколько их, не указывается.

Как следует из информации, предоставляемой «Яндекс.Картами», движение транспорта в районе аварии не затруднено.