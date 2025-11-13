Маршрутка влетела в грузовик и отбойник в Люберцах, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП с маршруткой на Новорязанском шоссе в Люберцах

Два человека пострадали в результате ДТП с маршруткой на Новорязанском шоссе в Люберцах. Прокуратура требует исключить компанию из числа перевозчиков за многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, в четверг утром н 26 км Новорязанского шоссе водитель маршрутного такси ООО «Люберецкая транспортная компания» не справился с управлением, совершил столкновение с грузовиком, а затем наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали 2 пассажирки, им оказали медпомощь на месте.

Городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств аварии с маршруткой. До этого в ходе многочисленных проверок у компании были выявлены неоднократные нарушения требований законодательства.

Помимо этого, люберецкий прокурор направил главе муниципалитета документ с требованием исключить компанию из числа перевозчиков, разорвав с ней контракт.

