Маршрутка и грузовик столкнулись в Подмосковье. Погибли двое, шестеро пострадали

сегодня в 09:04

2 человека погибли при столкновении маршрутки и грузовика в Подмосковье

Около 07:55 на 41-м километре трассы А-107 в подмосковном городском округе Пушкинский столкнулись маршрутка и грузовик. Погибли два человека, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Шесть человек получили травмы. Им понадобилась помощь врачей.

Работники ГАИ выясняют обстоятельства столкновения.

На опубликованном фото видно, что автобус унесло на обочину. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи и ГАИ. Одна полоса движения перекрыта.

