Мария Захарова заявила, что Украина стала террористическим режимом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в террористический режим, комментируя удар по автобусу в Енакиево. Об этом она сказала в интервью RT .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала теракты со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе удар по автобусу в Енакиево.

«Украина полностью превратилась, по сути, в террористический режим, который имеет четкий план уничтожения гражданского населения. Это же не только наша страна — они то же самое делают в Африке, они то же самое делают на Ближнем Востоке», — сказала Захарова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По словам представителя МИД, террористическую идеологию, как она утверждает, финансируют западные спонсоры.

По последним данным, число погибших в результате удара по автобусу в Донецкой народной республике выросло до восьми. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

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