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Манипулятор от эвакуатора рухнул на автомобиль в Москве

В Москве произошел случай, на который особенно остро отреагировали автомобилисты. Манипулятор от эвакуатора обрушился на машину, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

На опубликованном снимке видно, что эвакуатор стоит прямо на пешеходном переходе. Его манипулятор «впился» в небольшой автомобиль, припаркованный у обочины.

Как технически могла произойти такая ситуация, непонятно. Инцидент случился на улице авиаконструктора Петлякова.

Ранее в Москве произошел другой инцидент. Двое рабочих упали в котлован во время строительства трассы Солнцево — Видное.