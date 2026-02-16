Маникюр на дому довел до суда: клиентку обвинили в проникновении под Саратовом

Под Саратовом клиентка попала под суд за визит к мастеру маникюра на дом

В Саратовской области женщина пришла к мастеру маникюра на дому и попала под суд. Однако наказания удалось избежать, сообщает Baza .

Клиентка пришла домой к специалисту, чтобы предъявить претензии к качеству работы и потребовать возврата денег. Однако хозяйка вызвала полицию и написала заявление о незаконном проникновении в жилище.

Мировой суд признал клиентку виновной, назначил штраф и обязал компенсировать моральный вред и судебные издержки. Позже первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор.

Суд пришел к выводу, что девушка прибыла в место, где мастер работает и принимает клиентов, чтобы обсудить качество предоставленной услуги. Умысла на незаконное вторжение суд не обнаружил, свидетелей нет. По итогу дело закрыли.

