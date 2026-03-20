Попытка проверить прочность весеннего льда закончилась для двух петербуржцев вполне ожидаемо. Спойлер: надежно не было, молодым людям пришлось искупаться.

Вероятно план парней был прост: выйти на лед, пару раз уверенно ударить ногой и убедиться, что тот еще крепок. После нескольких «контрольных» ударов лед сдался быстрее, чем ожидалось, и молодые люди отправились в свободное плавание.

Петербуржцы дрейфовали на льдине прямо посреди реки. Происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как парни переминаются с ноги на ногу на своем плавсредстве, потом гордо вскидывают вверх руки с телефонами и начинают вплавь добираться до берега.

В результате все закончилось хорошо — молодые люди вылезли на набережную. Сидящий неподалеку рыбак нервно закурил сигарету.

