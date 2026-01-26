Мамаев поддержал в суде своего приятеля, получившего срок по делу Merlion

Футболист Павел Мамаев утверждает, что экс-оперативник СЭБ ФСБ Александр Бибишев не причастен к резонансному делу о фальсификации доказательств в отношении бывшего руководства IT-компании Merlion. Он приехал в суд, чтобы поддержать приятеля, сообщает «112» .

По словам спортсмена, обвинение якобы не предоставило «ни одного доказательства» вины фигуранта. Мамаев в шоке, что его друг был в итоге приговорен к 16 годам лишения свободы. Он назвал этот приговор трагедией в первую очередь для семьи Бибишева.

На скамье подсудимых из-за фальсификации доказательств по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров компании Merlion оказались 6 человек. Им назначили сроки от 14 до 19 лет лишения свободы по различным статьям (получение взяток, фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, организация преступного сообщества и участие в нем, заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод).

Само дело топ-менеджеров Merlion началось после того, как совладельцы фирмы были обвинены в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство своего гендиректора Вячеслава Симоненко. Оказалось, что следствие фальсифицировало доказательства. За это и были осуждены силовики, которые вели дело. Симоненко был задержан и обвинен в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств.

