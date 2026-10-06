Мама снимала, подруга целовала: скандал с маленьким мальчиком в Казахстане

В Сети набирает обороты скандал вокруг видео, на котором молодая девушка целует в губы маленького мальчика. Ролик сняла на телефон мать ребенка.

Интернет-пользователи возмущены поведением взрослого человека и просят компетентные органы принять меры.

Полиция Казахстана оперативно отреагировала на ситуацию. По данному факту установлена 23-летняя девушка, являющаяся подругой матери мальчика.

В отношении нее проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка ее действиям.

Кроме того, мать ребенка, снимавшая происходящее на камеру мобильного телефона, привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.

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