сегодня в 17:40

Малыш засунул себе в анус часть пластмассовой пирамидки в Зеленограде

В Зеленограде чуть не погиб маленький ребенок. Годовалый мальчик засунул себе в задний проход часть пластмассовой пирамиды, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Мать малыша вышла на улицу, чтобы поговорить с подругой, а отец отлучился покурить на лестничную площадку. Ребенок остался без присмотра и решил самостоятельно развлечься. Мальчик нашел часть пластмассовой пирамиды и засунул себе в анус.

Отец смог сам извлечь инородный предмет, но ребенка пришлось госпитализировать с травмой прямой кишки. Доктора смогли оказать малышу необходимую помощь.

Ранее пьяный и, вероятно, голодный житель поселка Монино откусил и проглотил часть ртутного градусника. Мужчину госпитализировали.