Пьяный мужчина съел часть ртутного градусника в Монине

43-летний разнорабочий дома выпил 3 л пива. После алкоголя его разум помутился, поэтому мужчина не смог объяснить, зачем засунул в рот градусник и откусил его кончик. При этом он проглотил немного ртути.

В итоге пострадавшего доставили в больницу.

Ранее пьяный мужчина напал на сотрудника ДПС в центре столицы. Он не хотел, чтобы его привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчина публично оскорбил сотрудников ДПС, а после напал.