Пьяный мужчина напал на сотрудника ДПС в центре Москвы

В Москве возбудили дело о применении насилия в отношении сотрудника ДПС

В Москве возле здания, расположенного на Крымском Валу, мужчина в состоянии алкогольного опьянения применил силу к сотруднику ДПС, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Как стало известно, мужчина не хотел быть привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он публично оскорбил сотрудников ДПС, а затем применил насилие в отношении представителя власти.

Сотрудники полиции провели следственные действия с фигурантом, ему уже предъявлено обвинение. В ходе допроса 45-летний мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).