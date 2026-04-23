Малыш рулит: в Екатеринбурге отец посадил маленького сына управлять авто
Очевидцы в Екатеринбурге сняли на видео мужчину, посадившего за руль маленького сына, причем он сам не управлял авто, сообщает E1.ru.
Автомобиль с юным водителем заметили на проспекте Космонавтов (в районе Зеленой горки).
В местном ГАИ проверяют информацию о водителе. Они проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя и всех обстоятельств правонарушения.
По закону за перевозку детей без автокресел и удерживающих устройств водителей могут оштрафовать на 5 тыс. рублей, должностных лиц — на 50 тыс. рублей, юрлиц — 200 тыс. рублей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.