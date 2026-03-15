Маленькая девочка погибла под сошедшим с крыши дома снегом в Перми

В Перми снег с крыши упал прямо на маленькую девочку. В результате она скончалась, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Трагедия произошла днем 13 марта на садовом участке. Ребенок находился на территории частного дома вместе с отцом, когда с кровли сошел снег и лед.

Девочка получила тяжелые травмы. В тот же день она скончалась в больнице.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей.

