Мальчика сбили на пешеходном переходе в Балашихе. Он умер в больнице

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Ребенок погиб в результате ДТП на пешеходном переходе в Балашихе

Мальчик 2015 года рождения скончался в результате ДТП в городском округе Балашиха. Ребенка сбили на пешеходном переходе, он умер в больнице от полученных травм, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

Авария произошла 29 августа около 17:45 в микрорайоне Дзержинский на улице Баландина. Женщина-водитель иномарки Hyundai наехала на мальчика 2015 года рождения.

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьника доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее очевидцы в соцсетях сообщили, что на Ярославском шоссе в районе съезда на Лозу водитель фуры устроил ДТП. По их словам, авария случилась из-за того, что мужчина заснул за рулем.