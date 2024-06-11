Мальчика-аутиста изнасиловали и окунули в унитаз старшие в интернате Калининграда

В Калининграде местная жительница пожаловалась, что ее 10-летнего сына, больного аутизмом, изнасиловали и окунули головой в унитаз старшеклассники. Женщина утверждает, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако за год почти никаких подвижек в нем не было, сообщает aif.ru .

По словам женщины, ее сын и ранее приходил из интерната в синяках, происхождение которых не могли объяснить воспитатели. На последний звонок, когда мать пришла в школу, она узнала, что ее ребенка изнасиловали.

«А там мне вместе с сыном вручили порванный на четыре части его сандалик. <…> Я почувствовала по поведению сына, что в школе с ним произошло что-то необычное и страшное. И уже дома Алеша (имя изменено — ред.) попытался показать, что с ним произошло», — вспомнила женщина.

Родительница рассказала, что в туалете ее сын несколько раз изобразил, как его голову макают в унитаз. После подросток показал другие знаки — по ним мать поняла, что ее сына изнасиловали.

После этого женщина обратилась в полицию, но позже уже сама столкнулась с травлей со стороны руководства интерната. По ее словам, в школе ее обвиняли в клевете и угрожали опекой, которая лишит ее родительских прав.