В Республике Башкортостан 13-летний подросток стал жертвой врачебной ошибки. Специалисты частного медцентра на протяжении недели давали ему препараты от эпилепсии, проглядев стремительно развивающуюся нейроинфекцию, сообщает Telegram-канал Baza .

По словам отца школьника, первые тревожные сигналы появились у жителя Стерлитамака в последних числах октября. У него поднялась температура, начались мучительные мигрени и резь в глазах.

Вскоре к этим жалобам добавились обмороки и судорожные припадки. Они сопровождались галлюцинациями. После этого бригада скорой помощи экстренно отвезла ребенка в больницу.

Пытаясь установить истинный источник болезни, родители доставили сына в Уфу на прием к неврологу-эпилептологу одной из коммерческих клиник. Мужчина утверждает, что специалист поставила юношескую миоклоническую эпилепсию буквально навскидку. Она не вникла в клиническую картину и даже не дождавшись заключений МРТ и электроэнцефалографии. Подростку выписали противосудорожные лекарства, хотя его состояние требовало срочного профильного вмешательства.

Пока пациент принимал бесполезные при его реальном недуге медикаменты, у него развивалось тяжелое воспаление головного мозга, вероятнее всего вызванное вирусом герпеса. Истинный диагноз установили лишь в реанимации, куда школьника доставили уже в спутанном сознании и с обширным поражением центральной нервной системы. Реаниматологи пытались вылечить ребенка больше недели, однако 15 ноября его сердце остановилось. Отец уверен, что неверная тактика лечения отняла драгоценные дни, когда сына еще можно было спасти.

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