Лже-силовики вымогали деньги в ДНР под угрозой расправы
В Донецке задержаны мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ
В Донецке сотрудники УФСБ России по ДНР пресекли деятельность двух местных жителей, которые под видом сотрудников ведомства занимались вымогательством, сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники угрожали гражданам физической расправой, требуя передачи денежных средств.
Оба подозреваемых были оперативно задержаны и в настоящее время дают признательные показания.
В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники ФСБ никогда не требуют от граждан совершения каких-либо финансовых операций и не используют подобные методы работы.
В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание за подобные преступления может достигать 10 лет лишения свободы.