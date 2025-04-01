Лже-силовики вымогали деньги в ДНР под угрозой расправы

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В Донецке задержаны мошенники, выдававшие себя за сотрудников ФСБ

В Донецке сотрудники УФСБ России по ДНР пресекли деятельность двух местных жителей, которые под видом сотрудников ведомства занимались вымогательством, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники угрожали гражданам физической расправой, требуя передачи денежных средств.

Оба подозреваемых были оперативно задержаны и в настоящее время дают признательные показания.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники ФСБ никогда не требуют от граждан совершения каких-либо финансовых операций и не используют подобные методы работы.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание за подобные преступления может достигать 10 лет лишения свободы.