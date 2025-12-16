сегодня в 16:08

Лурье прибыла на заседание суда в капюшоне и требует выселить Долину из квартиры

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье появилась на заседании Верховного суда в капюшоне и маске, сообщает Mash . Она требует принудительно выселить артистку.

Это стало первым появлением Лурье на публике. Ранее женщина отказывалась общаться с прессой. На все вопросы журналистов отвечала ее адвокат.

«MSK1.RU» пишет, что Лурье в своем иске к Долиной потребовала принудительно выселить артистку из квартиры в Хамовниках. Женщина утверждает, что в момент сделки поведение певицы было нормальным. Покупательница в тот момент была уверена, что Долина отдает отчет своим действиям.

16 декабря в Верховном суде проходит заседание по делу Долиной. Ранее певица продала квартиру в Хамовниках, а деньги от сделки передала мошенникам.

Хамовнический суд вернул исполнительнице право собственности на жилье. Лурье оспаривает это. Она обратилась в Верховный суд, чтобы тот признал сделку купли-продажи недвижимости законной.

Между тем защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье.

