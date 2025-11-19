сегодня в 16:03

Лошадь упала в старинный подземный склеп в Астраханской области

Лошадь упала в старинный склеп на территории Селитренного городища в Астраханской области. Мужчина, ехавший на ней, чуть не улетел под землю, сообщает РЕН ТВ .

На место происшествия затем приехали археологи. Они рассказали, что объект был достаточно распространен в древние времена.

Он называется гурхана. Это полусферическое строение, которое размещали под землей.

Провал уже засыпали. Там есть маленькие ниши и погребения по исламскому обряду.

