Лошадь упала в старинный подземный склеп в Астраханской области
Фото - © скриншот
Лошадь упала в старинный склеп на территории Селитренного городища в Астраханской области. Мужчина, ехавший на ней, чуть не улетел под землю, сообщает РЕН ТВ.
На место происшествия затем приехали археологи. Они рассказали, что объект был достаточно распространен в древние времена.
Он называется гурхана. Это полусферическое строение, которое размещали под землей.
Провал уже засыпали. Там есть маленькие ниши и погребения по исламскому обряду.
