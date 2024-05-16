Лось погиб в ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошла автомобильная авария с участием лося. В результате столкновения животное погибло из-за полученных тяжелых травм, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на публикацию областного Минлесхоза в соцсетях.

Сигнал о ДТП поступил в ведомство утром четверга, 16 мая. На одной из трасс автомобилист сбил лося, который после столкновения остался на обочине и не мог двигаться. Из-за аварии животное получило серьезную рану бедра.

На место происшествия приезжали сотрудники Минлесхоза и ветеринары, однако им не удалось спасти раненого лося. Тушу животного отправили в Балахнинское госветуправление для утилизации.

Мужчина, сбивший животное, уже установлен.