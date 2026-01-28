Лопнул шланг: что случилось в наполненном дымом автобусе в Кемерове
Названа причина задымления в автобусе № 179э в Кемерове
Фото - © соцсети
В Кемерове в автобусе № 179э прямо во время поездки салон заполнился дымом, сообщает Сiбдепо.
Об этом инциденте сообщили пользователи в социальных сетях. Жители города пожаловались на то, что в салоне стало трудно дышать, и отметили частые поломки данного автобуса.
Администрация Кемерова предоставила комментарии, объяснив причину задымления в транспорте.
«По информации перевозчика, в автобусе № 179э лопнул шланг в отопительной системе, произошло испарение», — рассказали в мэрии.
Дополнительно было указано, что водитель смог самостоятельно исправить возникшую поломку и продолжить движение по маршруту.
