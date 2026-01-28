Лопнул шланг: что случилось в наполненном дымом автобусе в Кемерове

сегодня в 14:35

Названа причина задымления в автобусе № 179э в Кемерове

В Кемерове в автобусе № 179э прямо во время поездки салон заполнился дымом, сообщает Сiбдепо .

Об этом инциденте сообщили пользователи в социальных сетях. Жители города пожаловались на то, что в салоне стало трудно дышать, и отметили частые поломки данного автобуса.

Администрация Кемерова предоставила комментарии, объяснив причину задымления в транспорте.

«По информации перевозчика, в автобусе № 179э лопнул шланг в отопительной системе, произошло испарение», — рассказали в мэрии.

Дополнительно было указано, что водитель смог самостоятельно исправить возникшую поломку и продолжить движение по маршруту.

