Лодка перевернулась при эвакуации людей из затопленной зоны в Самарской области

В Самарской области во время эвакуации из затопленной зоны перевернулась лодка с людьми, в том числе в воду попали двое детей. Видео от одной из пострадавших опубликовал SHOT .

В видеоролике показано, как люди в считанные секунду оказываются в мутной воде, рядом видны ветки деревьев. Эвакуируемые были в спасательных жилетах.

Людей 7 апреля вывозили из села Полудни. Лодка с восемью пассажирами врезалась в дерево. Людей начало сносить течением, но они успели схватиться за ветки, поэтому в инциденте никто не пострадал.

По мнению очевидцев, водитель лодки мог быть нетрезв. Одна из пассажирок поделилась, что в ледяной воде люди провели около часа, пока пострадавших не заметили и не пригнали другую лодку.

На берегу всех пассажиров осмотрели медики скорой помощи.