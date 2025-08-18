Лоб в лоб: ВАЗ-2106 столкнулся с грузовиком в подмосковной Коломне
ВАЗ-2106 столкнулся с грузовым автомобилем в Коломне
Лобовое столкновение отечественной легковушки и грузового автомобиля произошло в городском округе Коломна, сообщает Telegram-канал «Коломна».
ДТП произошло в понедельник утром на пересечении улиц Кирова и Ленина.
На опубликованных кадрах видно, как на перекрестке столкнулись ВАЗ-2106 и грузовик. От удара легковушка получила значительные повреждения передней части кузова.
В настоящее время информации о пострадавших в результате аварии нет.