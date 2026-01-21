Люди под завалами: торговый центр обрушился в Новосибирске

ЧП произошло в Новосибирске — в торговом центре по улице Наумова под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завалами оказались люди, одного мужчину ищут, сообщает Baza .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что крыша здания буквально сложилась, а затем рассыпалась. В это время в ТЦ были люди. На месте происшествия работают спасатели.

По предварительным данным, один человек до сих пор находится под завалами. Всего травмы получили двое посетителей ТЦ. Женщину спасли прямо из-под завалов, ее осматривают врачи. Еще одного человека ищут.

По информации SHOT, внутри здания находятся алкомаркет, продуктовый магазин, центр одежды и обуви. По предварительным данным, обрушился в том числе и весь второй этаж.

