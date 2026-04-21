Люди отравились во время дезинсекции в хостеле в центре Москвы
Фото - © Медиасток.рф
Несколько человек отравились в хостеле в центре Москвы, где проводилась дезинсекция, сообщает «112».
Предварительно, процедуру проводили с применением холодного пара. После нее нескольким людям стало плохо.
На место прибыла скорая помощь. Медики осмотрели двоих пострадавших. Им была оказана первая помощь, но они отказались ехать в больницу.
Хостел находится в старинном особняке графов Муравьевых-Апостолов.
