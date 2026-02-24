Люди кричат из окон: квартира горит в Москве на Хвалынском бульваре

сегодня в 18:16

Людей, собаку и кошку спасли из горящей квартиры на Хвалынском бульваре в Москве

В многоэтажном доме на Хвалынском бульваре в Москве начался пожар. Из квартиры доносились крики о помощи, сообщает « МК: срочные новости ».

По предварительной информации, загорелось жилье на 17 этаже. Находящаяся в квартире женщина кричала и просила помочь ей.

Сотрудники МЧС приехали на место происшествия.

На записи, опубликованной SHOT, видно, что горит балкон, из окна идет черный дым. Слышны крики жителей, все окутано пламенем.

Из помещения спасли людей, собаку и кошку. Огонь ликвидировали на площади 35 кв. м.

