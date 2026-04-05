Людей эвакуируют из Дербентского района Дагестана
Фото - © МЧС России
В Дербентском районе Дагестана проводится эвакуация из-за наводнения, сообщает «112».
Всего планируется вывезти в безопасные места более 4,1 тыс. человек, из которых более 800 — дети. Людей будут размещать в ПВР и у родственников. Уже развернуты четыре ПВР в Мамедкале и селе Чинар.
Эвакуация проводится на фоне переполнения Геджухского водохранилища.
Сейчас угроза подтопления возникла в части населенных пунктов Дербентского района, в том числе в микрорайонах поселка Мамедкала, включая Заречную, Михайловку, Дузлак, Сулепа Урсун и Планы. Жителей заранее эвакуируют из опасной зоны.
Граждан оповещают с помощью автомобилей с громкоговорителей. Им говорят о необходимости покинуть дома в целях безопасности.
