Людей эвакуируют из Дербентского района Дагестана

Всего планируется вывезти в безопасные места более 4,1 тыс. человек, из которых более 800 — дети. Людей будут размещать в ПВР и у родственников. Уже развернуты четыре ПВР в Мамедкале и селе Чинар.

Эвакуация проводится на фоне переполнения Геджухского водохранилища.

Сейчас угроза подтопления возникла в части населенных пунктов Дербентского района, в том числе в микрорайонах поселка Мамедкала, включая Заречную, Михайловку, Дузлак, Сулепа Урсун и Планы. Жителей заранее эвакуируют из опасной зоны.

Граждан оповещают с помощью автомобилей с громкоговорителей. Им говорят о необходимости покинуть дома в целях безопасности.

