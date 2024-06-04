Любовь в интернете не купишь: в России пресекли работу сети вебкам-студий

Силовики пресекли работу сети вебкам-студий, распространившейся по всей России. Ее создатели — молодые люди из столицы, сообщает SHOT .

Студии «премиум класса» заработали в 2022 году. Идея открыть «бизнес» принадлежала 25-летнему безработному москвичу Александру. Он пригласил поучаствовать в схеме своих приятелей, те согласились и возглавили «филиалы» в нескольких городах РФ.

Студию в Челябинске возглавила 21-летняя Амина — местная модель. Еще вебкамщицы вели стримы из Челябинска.

Стать моделями звали молодых людей и девушек в возрасте до 35 лет. В их рабочие задачи входило показывать себя клиентам с разных ракурсов, стонать и делать другие непристойные вещи на камеру.

Вебкамщицам обещали стабильный заработок до 200 тыс. рублей, комфортные условия труда и даже проживание.

Когда вся сеть вскрылась, силовики задержали четверых организаторов вебкам-бизнеса, в их числе Александр и Амина, часть фигурантов уже арестована. Были также задержаны 5 моделей, на них наложили запрет определенных действий.

По факту произошедшего завели уголовное дело за организацию преступного сообщества или участие в нем.