«Любили выпить»: знакомая раскрыла детали гибели 4 подростков в ДТП под Пензой

Погибшие в ДТП под Пензой подростки могли взять машину родителей, потому что были пьяны. Ребята любили выпить и шумно погулять, несмотря на юный возраст, сообщает NEWS.ru со ссылкой на знакомую погибшего водителя.

Девушка рассказала, что у молодого человека, который управлял машиной в момент смертельной аварии, даже не было водительского удостоверения.

«Они со школы дружат всей компанией, постоянно гуляли очень громко. Любили выпить, отдохнуть, учились вроде нормально. Наверное, в этот раз тоже были пьяные в машине», — рассказала знакомая погибшего.

По словам девушки, сейчас родные погибших разбившихся подростков готовятся к похоронам.

По данным правоохранителей, 23 июня в результате автокатастрофы в Пензенской области погибли четыре человека. Предварительно, во время движения по трассе подросток-водитель не совладал со штурвалом, угодил в кювет и наехал на дерево.