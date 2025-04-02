Лишенный прав водитель сбил 4-летнего малыша в Нижнем Новгороде

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В Ленинском районе Нижнего Новгорода лишенный водительских прав 21-летний молодой человек сбил ребенка на самокате, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД управления МВД России по городу.

Все случилось 1 апреля приблизительно в 17:00 на улице Даргомыжского.

Водитель совершил наезд на ребенка во дворе дома. В момент происшествия малыш катался на самокате. Рядом с ним была его мама.

Стало известно, что у автомобилиста отсутствовали водительские права. Ребенок, получивший травмы, был доставлен в детскую областную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.