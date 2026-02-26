Лишали еды: парень обвинил воспитателей детдома на Урале в издевательствах

Воспитанник детдома на Урале заявил об издевательствах со стороны воспитателей

В Каменске-Уральском воспитанник детского дома пожаловался на издевательства со стороны воспитателей. Он рассказал о жестоких инцидентах, сообщает URA.RU .

18-летний Александр Камкин провел 11 лет в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних „Красногорский“». Он попал в центр в 3 года и систематически сталкивался с наказаниями.

По словам парня, с 10 до 14 лет его за провинности запирали в туалете без света. Также практиковалось лишение еды: пока остальным накладывали полные тарелки, провинившимся проводили половником.

Один из инцидентов произошел после отказа подростка участвовать в концерте. Воспитатели угрожали применить силу, что привело к эмоциональному срыву — парень заперся в комнате и поранился.

Следственный комитет проводит проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

