Украинская пресса написала о гибели личного стилиста президента Владимира Зеленского Шуры Рязанцевой, известной под позывным Ялта. Официальная причина гибели девушки — сердечная недостаточность, а неофициальная — ее до смерти забили сослуживцы, сообщает Life.ru .

Недавно Ялта стала кадровым военнослужащим ВСУ и участвовала в боевых действиях. Позже стало известно о смерти Рязанцевой, причем в СМИ утверждалось, что она ушла из жизни не на фронте, а в госпитале в Житомире.

По данным украинских изданий, патологоанатомы обнаружили на теле Ялты множественные гематомы. Обстоятельства указывают, что Шура Рязанцева погибла от рук своих же побратимов.

Приводятся две версии расправы, первая из которых — до Ялты на службе часто домогались сослуживцы, из-за чего девушка даже открыто с ними конфликтовала. Вторая вероятная причина убийства — военная не поделилась с братьями по оружию деньгами, которые собирала в своих соцсетях на дроны. Сама Ялта с недавнего времени служила оператором БПЛА.