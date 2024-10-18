Лезвия вместо когтей: подмосковная девочка-квадробер исцарапала школьницу

В школе в подмосковном поселке Пироговский в Мытищах девочка-квадробер, которая поставила себе лезвиям вместо когтей, исцарапала ученицу, сообщает «360» .

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что ее дочь на перемене пошла в туалет, там к ней подбежала девочка в маске. Квадробер повалила школьницу на пол и начала царапать. Она использовала лезвия как когти.

В медпункте пострадавшей ученице обработали раненые руки. Ее мама после инцидента выразила надежду, что в стране «уже как-то начнут регулировать» квадробинг в общественных местах.

Ранее СМИ писали, что в красноярской школе № 147 учитель физики на четвереньках вел уроки у старшеклассников. Также он лаял на уроке. ходил по партам и читал рэп. Педагог недавно уволился.