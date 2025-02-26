Лежала над сыном в крови: в Екатеринбурге ротвейлер напал на мать с ребенком

В Екатеринбурге агрессивный ротвейлер напал на мать с пятилетним сыном. Соседи пытались отогнать собаку, однако она никого не подпускала, сообщает Е1.ru .

Инцидент произошел на улице Медногорской в районе Широкая Речка. На опубликованных кадрах видно, как женщина лежит в в крови, прикрывая сына своим телом. За ними стоит агрессивный ротвейлер, который рычит на людей, пытающихся его отогнать.

Пострадавшую госпитализировали с открытым переломом, и множественными укушенными ранами обеих кистей.

«Она сначала накинулась на ребенка, а там как в тумане. Грызла уже меня. Я накрыла ребенка собой, лежали на снегу минут тридцать, капала кровь. Просила сына не плакать, — написала пострадавшая женщина в одном из чатов.

По словам соседей, это уже третий случай нападения агрессивного ротвейлера на людей. При этом хозяйка собаки заявила, что не виновата в случившемся, и забрала питомца.

Правоохранительные органы установили владелицу собаки. Пострадавшая планирует обратиться с заявлением в полицию.