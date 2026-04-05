«Барическая пила» ожидает москвичей на следующей неделе

Перепады атмосферного давления, называемые «барической пилой», прогнозируется в Москве на следующей неделе. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ко вторнику атмосферное давление упадет до 735 мм ртутного столба. Но уже к выходным подскочит до 760 мм.

Тишковец предупредил, что «барическая пила» повлияет на метеочувствительных жителей — у них могут возникнуть скачки давления и температура. Он призвал граждан одеваться многослойно.

Кроме того, на следующей неделе ожидаются перепады температур. При этом осадки прекратятся, так как в ночь на понедельник Москва окажется во власти антициклона. Температура ночью составит от нуля до плюс 3 градусов, днем — плюс 5 — плюс 8 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду.

Такая погода продержится до среды включительно. По ночам будет от нуля до плюс 3 градусов, днем — от плюс 6 до плюс 9 градусов. Но во второй части недели похолодает еще сильнее: в темное время суток будет минус 2 — минус 5 градусов, днем — не выше плюс 3 — плюс 6 градусов.

В четверг и пятницу будет холоднее и ветренее всего. Скорость ветра составит вплоть до 15 м в секунду. Из-за этого жителям будет казаться, что температура на улице будто 5-8 градусов мороза.

В выходные ситуация изменится в лучшую сторону, но температура все равно останется ниже положенной климатической нормы. В сумерках заморозки от 0 до минус 3 градусов, днем — плюс 4 — плюс 7 градусов.

Между тем в воскресенье град с дождем обрушились на Подмосковье. А в столице небо покрылось тучами.

