Летний кемпинг с палатками стал «фильмом-катастрофой» под Пермью из-за шторма

Отдых на природе превратился в настоящее испытание для туристов в Березниковском округе. 3 августа мощный ураган с проливным дождем внезапно обрушился на район Черного озера и поселка Огурдино и повалил деревья прямо на палатки отдыхающих, пишет Baza .

Стихия застала врасплох группу людей, разбивших палаточный лагерь на берегу Камы. Ветер достиг такой силы, что вырывал с корнем многолетние сосны. Туристам приходилось буквально уворачиваться от падающих деревьев.

Очевидцы показали, что сильный ветер обрушил несколько деревьев, вырвав их из земли с мощными корнями. Один ствол упал на припаркованную машину, второй — на территорию, где туристы успели установить стол. Третье дерево обрушилось на палатку, в которой на тот момент никого не было.

Туристы отметили, начало приятного отдыха на свежем воздухе в считанные минуты превратилось в борьбу со стихией и напомнило им классическую сюжетную линию фильма-катастрофы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.