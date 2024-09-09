Летевший из Москвы в Стамбул самолет незапланированно сел в Варшаве
Турецкий борт сел в Варшаве вне расписания
Самолет турецкой авиакомпании во время полета из Москвы в Стамбул совершил незапланированную посадку в Варшаве, пишет «Интерфакс».
Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании вылетел из московского аэропорта «Внуково» с задержкой почти в пять часов и спустя два с лишним часа совершил незапланированную посадку в Варшаве, сказано в сообщении со ссылкой на данные сервиса Flightradar24,
Информации о причинах происшествия пока нет.
Борт той же авиакомпании готовится отправиться в Варшаву из Турции вне расписания.