Летевший из Москвы в Стамбул самолет незапланированно сел в Варшаве

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Самолет турецкой авиакомпании во время полета из Москвы в Стамбул совершил незапланированную посадку в Варшаве, пишет « Интерфакс» .

Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании вылетел из московского аэропорта «Внуково» с задержкой почти в пять часов и спустя два с лишним часа совершил незапланированную посадку в Варшаве, сказано в сообщении со ссылкой на данные сервиса Flightradar24,

Информации о причинах происшествия пока нет.

Борт той же авиакомпании готовится отправиться в Варшаву из Турции вне расписания.