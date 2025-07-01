В Раменском впервые пройдет музыкальный фестиваль трибьютов

Впервые в Раменском с 4 июля стартует музыкальный фестиваль трибьютов. Мероприятие пройдет во дворе ресторана «Арт хаус» на территории бывших торговых рядов Раменской бумагопрядильной мануфактуры. Посетителей ждут концерты трибьют-групп, исполняющих хиты легендарных исполнителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль продлится весь июль. Откроет его трибьют Майкла Джексона в исполнении группы Jazz Reflection с раменской солисткой Ольгой Ашмариной. Также на площадке выступят трибьюты групп «Король и шут», «Кино», Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode, «Ляпис Трубецкой», «Жуки», «ДДТ», «Ленинград» и «Руки вверх».

Часть концертов можно будет посетить бесплатно. Организаторы обещают насыщенную программу для ценителей разных музыкальных жанров и исполнителей. Фестиваль станет новой культурной площадкой в Раменском, где горожане смогут услышать любимые хиты в исполнении профессиональных трибьют-групп.

Сбор гостей — в 20.30. Возрастные ограничения 18+.

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