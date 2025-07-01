Преступление небольшой тяжести: юрист ответил, почему Дудь* не попадет в тюрьму

Юрист Хаминский: если Дудя* осудят, то он вряд ли попадет в тюрьму

Руководитель центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, почему журналист и блогер Юрий Дудь* не окажется в тюрьме, сообщает NEWS.ru .

Накануне стало известно, что на Дудя* завели уголовное дело: он может понести наказание за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

По мнению эксперта, блогер с малой вероятностью может попасть в тюрьму. Но после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года законом предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. Юрист добавил, что данный состав является преступлением небольшой тяжести.

«В отношении Дудя* не будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также он в случае, если будет осужден, получит наказание, не связанное с лишением свободы», — заключил Хаминский.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.