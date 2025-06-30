Уголовное дело завели на Юрия Дудя* за неисполнение обязанностей иноагента
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Уголовное дело возбудили в отношении 38-летнего журналиста и блогера Юрия Дудя* по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает РИА Новости.
Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). Дудь* дважды за год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом блогер продолжает распространять материалы без соответствующей пометки.
«Дело уже возбуждено по статье 330.1 УК РФ», — заявили в правоохранительных органах.
По данной статье журналисту, который уехал из России после начала СВО, грозит штраф или тюремное заключение на срок до 2 лет.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.