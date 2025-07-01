Волейболисты Подольска завоевали бронзу на первенстве ЦФО

Волейболисты из Подольска стали бронзовыми призерами первенства центрального федерального округа по пляжному волейболу среди юношей до 17 лет. В соревнованиях в Рязани приняло участие 19 команд из разных регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Блестящий результат показали воспитанники подольской школы олимпийского резерва «Пахра». Успех команде принесли Иван Шабловский и Вадим Симаков. В матче за третье место подольская пара продемонстрировала отличную игру и уверенную технику, обыграв соперников из Долгопрудного со счетом 2:0 (21:16, 21:17).

В соревнованиях участвовало девять дуэтов девушек из Подмосковья, всего заявилось 24 команды. Также 6 пар юношей, представлявших регион, из 19 команд-участниц. В итоге у подмосковных пляжников две медали — серебряная и бронзовая.

Успех спортсменов не только принес им бронзовые медали, но и обеспечил путевку в финал первенства России в этой возрастной категории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.