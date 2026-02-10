Летчики-герои лишились миллионов рублей из-за масштабной финансовой пирамиды

сегодня в 18:21

Более сотни летчиков военной авиации РФ лишились миллионов рублей. Сослуживец убедил их вложиться в финансовую пирамиду, в которой обещали огромные суммы денег, сообщает сайт MK.ru .

Уголовное дело из-за особо крупного мошенничества возбудили весной 2023 года. Тогда финансовая пирамида работала уже не менее 13 лет. Аферисты смогли обмануть более 100 человек не менее чем на 1 млрд рублей.

Жертвы отдавали средства в доверительное управление компании. Та обещала якобы вложить деньги в ценные бумаги.

Мошенники обманули преимущественно ветеранов армейской авиации. Среди них Герои СССР и Российской Федерации, генералы, полковники, летчики-испытатели, экс-командиры воинских подразделений. Также денег лишились члены семей ветеранов ВС РФ и их вдовы.

Новых людей в пирамиду предположительно вовлекал некий генерал-майор в отставке. Его пострадавшие уважали.

Были обмануты 158 человек. Дорогомиловский суд Москвы их допрашивает.

Имущество членов семьи обвиняемых, цена которого в три с половиной раза меньше понесенного урона, арестовали. Однако пострадавшие думают, что мошенники переписали некоторую недвижимость на третьих лиц. Также они вывели средства из банков.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.