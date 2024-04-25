Лесовоз Mercedes переехал девятилетнего на «зебре» в Твери

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В Твери произошла автоавария с участием лесовоза и пешехода. Как выяснилось, в результате ДТП пострадал ребенок — девятилетний школьник, сообщает aif.ru со ссылкой на отделение дорожной полиции местного главка МВД.

Столкновение случилось в четверг, 25 апреля, около дома на улице Орджоникидзе. Лесовозом марки Mercedes управлял мужчина 1974 года рождения.

Во время движения водитель сбил малолетнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали, о состоянии ребенка пока нет информации.

В связи со случившимся в ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не терять бдительность на дорогах.