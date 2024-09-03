Лесной пожар устранили в округе Пушкинский

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3 сентября в Учебно-опытном участковом лесничестве в 0.5 км от поселка Зеленый г. о. Пушкинский при проведении наземного патрулирования силами сотрудников Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мосообллес» обнаружено возгорание на площади 0.01 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 2 единицы техники и 7 человек личного состава лесопожарных формирований. Потребовалось 5 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.