Лесной пожар потушен в Ступине 28 мая

сегодня в 10:26

28 мая в Ступинском участковом лесничестве в 4 км от города Ступино с помощью системы видеомониторинга было обнаружено возгорание на площади 0,02 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 5 единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 0,03 га. Потребовалось менее 2 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.