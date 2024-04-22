Лесной пожар ликвидирован в Павловском Посаде

В Рахмановском участковом лесничестве рядом с деревней Дмитрово на площади 0,8 га с помощью видеоманиторинга было обнаружено возгорание. Из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 1,5 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 3 единицы техники и 6 человек личного состава лесопожарных служб. Им потребовалось 2,5 часа, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина — человеческий фактор.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей; для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.