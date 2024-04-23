Лесной пожар ликвидирован в Луховицах 22 апреля

22 апреля вечером в Чернореченском участковом лесничестве в 3 км от города Луховицы на площади 0,08 га после сообщения от местного населения было обнаружено возгорание. Впоследствии из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 0,1 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

На место незамедлительно было направлено 4 единицы техники и 9 человек личного состава лесопожарных служб. Им потребовалось 50 минут, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина — человеческий фактор.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — штраф от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей; для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.